США расширили санкции против КНДР
В санкционный список США включены 16 физических и девять юридических лиц.
Также под санкции попали шесть судов, ряд китайских структур и Министерство нефтяной промышленности КНДР.
Ранее стало известно, что ЕС внёс 17 человек в список индивидуальных санкций против КНДР.
В конце декабря 2017 года американское ведомство также расширило санкции в отношении Северной Кореи.
Политолог Ирина Ланцова в ходе беседы с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.