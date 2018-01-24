США расширили санкции против КНДР

Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В санкционный список США включены 16 физических и девять юридических лиц.

Также под санкции попали шесть судов, ряд китайских структур и Министерство нефтяной промышленности КНДР.

Ранее стало известно, что ЕС внёс 17 человек в список индивидуальных санкций против КНДР.

В конце декабря 2017 года американское ведомство также расширило санкции в отношении Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в ходе беседы с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.