ЕС расширил санкционный список против КНДР

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Евросоюз внёс ещё 17 человек в список индивидуальных санкций в отношении Северной Кореи, говорится в сообщении Совета ЕС.

«Совет добавил 17 человек в список лиц, подпадающих под заморозку активов и запрет на въезд. Этот перечень дополняет списки ООН», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в совете, данные лица внесены в список «в связи с их участием в незаконной торговой деятельности, а также деятельности, нацеленной на уклонение от санкций, наложенных ООН, в том числе из-за рубежа».

Таким образом, число физических лиц в составленном ЕС санкционном списке против КНДР достигло 58, юридических — 10. 

Ранее США пригрозили КНДР новыми санкциями в случае провокаций со стороны Пхеньяна.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.

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