США пригрозили КНДР новыми санкциями в случае провокаций со стороны Пхеньяна

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пригрозил Северной Корее новыми санкциями в случае последующих провокаций со стороны КНДР.

«Наши дипломаты в Нью-Йорке будут продолжать выступать за более жёсткие санкции в отношении Северной Кореи, если будут последующие провокации», — сказал Тиллерсон.

Ранее Тиллерсон заявил, что КНДР рискует спровоцировать военный вариант разрешения конфликта, если не встанет на путь переговоров.

 

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