Тиллерсон заявил, что КНДР рискует спровоцировать военный вариант разрешения конфликта

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Северная Корея рискует спровоцировать военный вариант разрешения конфликта, если не приступит к обсуждению ситуации на переговорах, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Нам стоит смотреть трезво на сложившуюся ситуацию, Северная Корея продолжает добиваться прогресса в ядерной программе... Нужно признать, что угроза растёт, и если КНДР не встанет на путь диалога, дискуссий, переговоров, то сама спровоцирует этот вариант», — заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос о том, стоит ли опасаться войны между США и КНДР.

При этом он добавил, что переговоры являются лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Ранее Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к КНДР со стороны партнёров по переговорам.

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