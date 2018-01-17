Тиллерсон заявил, что КНДР рискует спровоцировать военный вариант разрешения конфликта
Северная Корея рискует спровоцировать военный вариант разрешения конфликта, если не приступит к обсуждению ситуации на переговорах, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Нам стоит смотреть трезво на сложившуюся ситуацию, Северная Корея продолжает добиваться прогресса в ядерной программе... Нужно признать, что угроза растёт, и если КНДР не встанет на путь диалога, дискуссий, переговоров, то сама спровоцирует этот вариант», — заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос о том, стоит ли опасаться войны между США и КНДР.
При этом он добавил, что переговоры являются лучшим выходом из сложившейся ситуации.
Ранее Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к КНДР со стороны партнёров по переговорам.
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