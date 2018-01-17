Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к КНДР со стороны партнёров по переговорам
Северная Корея не продемонстрировала, что ей можно доверять в рамках переговоров, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ванкувере встречи глав МИД 20 стран по ситуации на Корейском полуострове.
«КНДР пока не демонстрирует себя как партнёр, которому можно доверять», — сказал Тиллерсон, его выступление транслируется на сайте Госдепартамента США.
При этом он добавил, что возможность дипломатического решения остаётся.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР следует урегулировать путём диалога.
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