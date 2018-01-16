Трамп заявил, что США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с председателем КНР СИ Цзиньпином заверил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Пхеньян для денуклеаризации Корейского полуострова.

«Трамп и Си Цзиньпин признали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду, что он подтолкнёт к изменению деструктивного поведения Северной Кореи», — отмечается в сообщении Белого дома.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин заявил о необходимости создания условий для возобновления переговоров по Корейскому полуострову всеми заинтересованными сторонами.

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