Трамп заявил, что США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с председателем КНР СИ Цзиньпином заверил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Пхеньян для денуклеаризации Корейского полуострова.

«Трамп и Си Цзиньпин признали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду, что он подтолкнёт к изменению деструктивного поведения Северной Кореи», — отмечается в сообщении Белого дома.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин заявил о необходимости создания условий для возобновления переговоров по Корейскому полуострову всеми заинтересованными сторонами.