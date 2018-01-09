Пенс: администрация Трампа оказывает беспрецедентное давление на Северную Корею

Давление США на Северную Корею не прекратится до полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент страны Майкл Пенс.

«Администрация президента Дональда Трампа оказывает беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление на КНДР. И то, что Северная Корея готова сесть за стол переговоров с Южной Кореей, хотя бы в вопросе Олимпийских игр, по моему мнению, является прямым результатом давления», — сказал Пенс в интервью американской журналистке Дане Лоэш.

Он отметил, что США не прекратят давление до тех пор, пока КНДР не откажется от своих ядерных и баллистических программ.

По его словам, в этом вопросе Вашингтон пользуется поддержкой своих союзников, а также лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее КНДР передала Южной Корее список членов делегации для переговоров.

8 января ЕС расширил санкции против Северной Кореи.