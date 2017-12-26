Минфин США расширил санкции в отношении двух чиновников КНДР

Министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении двух граждан Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в санкционный список внесены заместитель директора отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким, а также первый заместитель директора департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри.

В министерстве сообщили, что эти чиновники входят в состав «руководства программ баллистических ракет». Об этом говорится в заявлении, которое приводит ABC.

Ранее Совбез ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи.

Позднее в МИД Северной Кореи назвали новую резолюцию Совета Безопасности ООН, ужесточающую санкции против КНДР, «актом войны».

Политолог Ирина Ланцова в ходе беседы с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.