Министры обороны США и Южной Кореи проведут встречу по ситуации вокруг КНДР

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му проведут встречу в пятницу, 26 января.

«В пятницу я встречаюсь на Гавайях с министром Республики Корея Сон Ён Му», — написал Мэттис в Twitter.

Стороны намерены обсудить ситуацию вокруг КНДР.

Ранее министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.

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