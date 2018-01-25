Министры обороны США и Южной Кореи проведут встречу по ситуации вокруг КНДР
«В пятницу я встречаюсь на Гавайях с министром Республики Корея Сон Ён Му», — написал Мэттис в Twitter.
Meeting in Hawaii on Friday with South Korean Song Young-moo. Discussing problems on the Korean Peninsula— Plaid James Mattis (@Plaid_Mattis) 24 января 2018 г.
Стороны намерены обсудить ситуацию вокруг КНДР.
Ранее министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.