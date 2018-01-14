Премьеры Японии и Литвы отметили важность максимального давления на КНДР

Премьер-министры Японии и Литвы Синдзо Абэ и Саулюс Сквернялис заявили о необходимости усиливать давление на Северную Корею с целью заставить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы.

«Оба премьера согласились, что нужно изменить политику Северной Кореи, различными путями максимизируя давление (на Пхеньян. — RT), в том числе полностью соблюдая новые резолюции Совета безопасности», — говорится в сообщении японского МИД.

Как добавили во внешнеполитическом ведомстве, стороны в ходе встречи также обсудили развитие двусторонних экономических и инвестиционных отношений.

Ранее министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса.