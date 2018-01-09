Министры обороны США и Японии осудили безответственное поведение КНДР

Министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили ряд вопросов американо-японского сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Дана Уайт по итогам телефонного разговора

«Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение КНДР. Они обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона охарактеризовал северокорейскую угрозу как глобальную проблему.

Собеседники подчеркнули «важность международной поддержки и сотрудничества с многонациональными партнёрами для кампании по оказанию давления» на КНДР.

Ранее представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне.