Министры обороны США и Японии осудили безответственное поведение КНДР
«Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение КНДР. Они обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы», — говорится в сообщении.
Глава Пентагона охарактеризовал северокорейскую угрозу как глобальную проблему.
Собеседники подчеркнули «важность международной поддержки и сотрудничества с многонациональными партнёрами для кампании по оказанию давления» на КНДР.
Ранее представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне.