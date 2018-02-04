Делегацию КНДР на Олимпиаде в Пхёнчхане возглавит формальный глава государства

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам национального объединения Южной Кореи.

«В уведомлении северокорейской стороны сообщается о планах посещения Южной Кореи делегации на высоком уровне в составе 18 ассистирующих членов и трёх основных членов во главе с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом с 9 по 11 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Южной Кореи встретили российских олимпийцев с национальным флагом России.