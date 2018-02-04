Южнокорейцы встречают российских олимпийцев с национальным флагом России

Около двух сотен южнокорейцев встречают спортсменов-олимпийцев в сеульском аэропорту Инчхон.

Они приветствуют южнокорейскими народными песнями и танцами, с флагами родных для спортсменов стран, в том числе и российскими.

«Я сюда приехала поддержать российских спортсменов. Не берусь судить, справедливо они были наказаны или нет, мне просто хочется сделать им приятно, чтобы они ощутили наше гостеприимство», — приводит слова одной из участниц акции, которая держала в руках флаг России, ТАСС.

Ранее в оргкомитете Олимпийских игр 2018 года объяснили, почему на официальном сайте Игр в Южной Корее опубликованы фото российских хоккеистов с национальным флагом на экипировке.