В оргкомитете ОИ-2018 прокомментировали присутствие флагов на форме российских хоккеистов

В оргкомитете Олимпийских игр 2018 года объяснили, почему на официальном сайте Игр в Южной Корее опубликованы фото российских хоккеистов с национальным флагом на экипировке.

«Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхёнчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня», — сообщили RT в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на сайте Олимпийских игр в Пхёнчхане опубликованы фото российских хоккеистов с национальным флагом на экипировке.