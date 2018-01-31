В оргкомитете ОИ-2018 прокомментировали присутствие флагов на форме российских хоккеистов

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В оргкомитете Олимпийских игр 2018 года объяснили, почему на официальном сайте Игр в Южной Корее опубликованы фото российских хоккеистов с национальным флагом на экипировке.

«Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхёнчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня», — сообщили RT в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на сайте Олимпийских игр в Пхёнчхане опубликованы фото российских хоккеистов с национальным флагом на экипировке.

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