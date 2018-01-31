На сайте Олимпийских игр в Пхёнчхане опубликованы фото российских хоккеистов с национальным флагом на экипировке

Профили некоторых российских хоккеистов на официальном сайте зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане содержат фотографии спортсменов в экипировке, на которой изображён флаг России.

Международный олимпийский комитет опубликовал правила, по которым олимпийские спортсмены из России не имеют права во время Игр демонстрировать свою национальную символику.

Однако на сайте зимних Олимпийских игр — 2018 некоторые хоккеисты изображены в форме с флагом России. В частности, национальный символ можно заметить на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестёркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.

Ранее МПК запретил белорусам использовать российский флаг на Паралимпиаде-2018.