МПК запретил белорусам использовать российский флаг на Паралимпиаде-2018

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Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель сообщил, что сборная Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России в ходе проведения Паралимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
МПК запретил белорусам использовать российский флаг на Паралимпиаде-2018
  • Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
  • РИА Новости

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!» — приводит слова Шепеля «Прессбол».

В 2016 году на церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронёс флаг России во время парада атлетов в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. За этот поступок он был лишён аккредитации на Паралимпиаду.

«Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые отстранены от соревнований бездоказательно. Ведь всемирное антидопинговое агентство (WADA) не называет ни имён, ни даже номеров проб», — добавил Шепель.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс предупредил болельщиков о недопустимости демонстрации российских флагов на ОИ-2018.

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