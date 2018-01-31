МПК запретил белорусам использовать российский флаг на Паралимпиаде-2018
- Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
- РИА Новости
«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!» — приводит слова Шепеля «Прессбол».
В 2016 году на церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронёс флаг России во время парада атлетов в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. За этот поступок он был лишён аккредитации на Паралимпиаду.
«Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые отстранены от соревнований бездоказательно. Ведь всемирное антидопинговое агентство (WADA) не называет ни имён, ни даже номеров проб», — добавил Шепель.
Ранее глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс предупредил болельщиков о недопустимости демонстрации российских флагов на ОИ-2018.