Глава МПК Парсонс: если болельщики вывесят российские флаги, МОК будет с этим разбираться

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил надежду, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о запрете российского флага на Паралимпиаде в Пхёнчхане будет под контролем Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Мы надеемся, что решение МПК будет выполняться, а ПКР, со своей стороны, примет необходимые меры для того, чтобы нейтральные паралимпийцы не оказывались в подобных ситуациях. Кроме того, для зрителей на Играх существуют правила допуска на спортивные сооружения, за соблюдение которых отвечает местный оргкомитет. Согласно этим правилам, на трибунах не допускается присутствие флагов государств, не участвующих в Играх. Это касается не только России, но и других стран, не принимающих участия в Играх. Так что обеспечить необходимые условия для нейтральных и прочих спортсменов — это обязанность оргкомитета», — заявил Парсонс в интервью RT.

Глава МПК заметил, что есть план в случае нарушения правил со стороны российских болельщиков.

«Если такое случится, мы будем с этим разбираться. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что оргкомитет паралимпиады выполнит свои обязанности и гарантирует, что посторонних флагов на трибунах не появится», — сказал Парсонс.

Ранее он сообщил, что болельщики не смогут проносить российские флаги на арены Паралимпиады-2018.

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