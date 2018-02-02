МИД Японии предупредил граждан о возможных опасностях при поездке на Олимпиаду в Пхёнчхан

МИД Японии предупредил граждан об опасностях, которые могут угрожать им при поездке на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.

«С учётом угроз крупных стихийных бедствий, беспорядков или терактов, а также непредсказуемости ситуации на Корейском полуострове вокруг Северной Кореи, зарегистрируйтесь в системе учёта зарубежных поездок в МИД, чтобы посольство в экстренных случаях могло бы связаться с вами и чтобы получать последнюю информацию о безопасности поездки», — приводит РИА Новости сообщение.

Также японцев предупредили, что в Южной Корее совершается в 2,5 больше убийств, чем в Японии, и в 1,2 раза больше разбоев.

Ранее председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать перемирие на время Олимпийских игр 2018 года.