Олимпиаду в Южной Корее посетят представители руководства 21 страны

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане посетят 26 высокопоставленных представителей 21 государства. Об этом сообщает «Рёнхап».

Как отмечается, на церемонии открытия Игр намерены присутствовать 16 из них.

В число планирующих посетить Олимпиаду вошли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, вице-президент США Майк Пенс, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Словении Борут Пахор, лидер Словакии Андрей Киска, польский президент Анджей Дуда, норвежский премьер Эрна Сульберг, премьер Нидерландов Марк Рютте, король Швеции Карл XVI Густав с супругой и другие.

Кроме того, на Олимпиаду приедет Генсек ООН Антониу Гутерреш.

В Сеуле также надеются, что Россия сможет прислать своих представителей высокого ранга.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.