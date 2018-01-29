Олимпиаду в Южной Корее посетят представители руководства 21 страны

Короткая ссылка
Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане посетят 26 высокопоставленных представителей 21 государства. Об этом сообщает «Рёнхап».

Как отмечается, на церемонии открытия Игр намерены присутствовать 16 из них.

В число планирующих посетить Олимпиаду вошли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, вице-президент США Майк Пенс, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Словении Борут Пахор, лидер Словакии Андрей Киска, польский президент Анджей Дуда, норвежский премьер Эрна Сульберг, премьер Нидерландов Марк Рютте,  король Швеции Карл XVI Густав с супругой и другие.

Кроме того, на Олимпиаду приедет Генсек ООН Антониу Гутерреш.

В Сеуле также надеются, что Россия сможет прислать своих представителей высокого ранга.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru