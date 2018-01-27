США отправят на ОИ-2018 самую многочисленную команду в истории зимних Олимпиад

На Олимпийские Зимние Игры 2018 года в Пхёнчхане отправятся 242 американских спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США.

В состав команды вошли 107 женщин и 135 мужчин, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах и поборются за 97 из 102 медалей предстоящих Игр.

Отмечается, что спортивная делегация США является самой многочисленной за всю историю зимних Олимпиад.

Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.