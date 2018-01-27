В ООН призвали соблюдать олимпийское перемирие на время ОИ-2018

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Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать перемирие на время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира», — заявил он.

По его словам, всем участникам текущих вооружённых конфликтов стоит договориться о «подлинном взаимном прекращении огня на срок действия олимпийского перемирия».

Ранее стало известно, что США отправят на ОИ-2018 самую многочисленную команду в истории зимних Олимпиад.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.



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