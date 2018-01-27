В ООН призвали соблюдать олимпийское перемирие на время ОИ-2018
Об этом сообщает ТАСС.
«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира», — заявил он.
По его словам, всем участникам текущих вооружённых конфликтов стоит договориться о «подлинном взаимном прекращении огня на срок действия олимпийского перемирия».
Ранее стало известно, что США отправят на ОИ-2018 самую многочисленную команду в истории зимних Олимпиад.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.