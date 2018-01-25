В МИД Южной Кореи рассчитывают использовать соглашение с КНДР об Олимпиаде по максимуму

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Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что заключённое с КНДР соглашение по участию в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане было успешным и в Сеуле рассчитывают использовать его по максимуму для урегулирования ситуации на полуострове.

Об этом министр сообщила РИА Новости.

«У нас сейчас есть успешное участие в Олимпийских играх. Это возможность, которой мы воспользуемся по максимуму», — сказала она.

Ранее стало известно, что церемония открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане пройдёт под единым флагом для представителей КНДР и Южной Кореи.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов призвал в беседе с НСН не переоценивать договорённости Южной Кореи и КНДР.

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