В МИД Южной Кореи рассчитывают использовать соглашение с КНДР об Олимпиаде по максимуму
Об этом министр сообщила РИА Новости.
«У нас сейчас есть успешное участие в Олимпийских играх. Это возможность, которой мы воспользуемся по максимуму», — сказала она.
Ранее стало известно, что церемония открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане пройдёт под единым флагом для представителей КНДР и Южной Кореи.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов призвал в беседе с НСН не переоценивать договорённости Южной Кореи и КНДР.