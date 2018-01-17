Эксперт призвал не переоценивать договорённости Южной Кореи и КНДР

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов призвал не переоценивать договорённости Южной Кореи и КНДР, сообщает НСН.

«Это первый шаг после многолетней конфронтации и отсутствия какого-либо диалога. Конечно, успехи, достигнутые в первые дни января, можно только приветствовать. Но воспринимать это как готовность к объединению Кореи явно преждевременно», — сказал Воронцов.

По его словам, стороны по-прежнему находятся в состоянии фактической военной конфронтации, поскольку Сеул остаётся союзником Вашингтона.

Как отметил эксперт, объединение Кореи — очень длительный процесс, к которому нужно идти долго и постепенно.

Воронцов пояснил, что программы по объединению с обеих сторон абсолютно разные, их необходимо обсуждать, согласовывать, искать компромиссы.

Ранее сообщалось, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане пройдёт под единым флагом для представителей КНДР и Южной Кореи.

В декабре ФАН сообщало, что в Совфеде прокомментировали учения США и Южной Кореи.