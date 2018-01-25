Власти КНДР призвали всех корейцев объединить усилия по защите мира

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КНДР призвала всех корейцев «дома и за рубежом» объединить усилия по защите мира и помешать США, которые провоцируют ядерную войну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Власти КНДР также призвали активизировать контакты между Севером и Югом в гуманитарной и политической сферах.

«Следует поощрять контакты, поездки, сотрудничество и обмен между Севером и Югом в более широких масштабах, а также активно создавать климат для национального примирения и воссоединения!» — отмечается в сообщении.

Кроме того, в документе подчёркивается необходимость снижения военной напряжённости на полуострове.

Ранее сообщалось, что подписана декларация об участии КНДР в ОИ-2018 в единой команде с Южной Кореей.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов призвал в беседе с НСН не переоценивать договорённости Южной Кореи и КНДР.

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