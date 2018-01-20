Свищёв: весь мир должен учиться у КНДР и Южной Кореи

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал подписание декларации между Южной Кореей и КНДР об участии последней в Олимпийских играх 2018 года.

«Я к этому решению отношусь положительно. Это пример того, как в непростой международной ситуации и при серьёзных разногласиях находить общий язык и снимать проблемы хотя бы на время Олимпийских игр», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его словам, КНДР и Южная Корея показали пример всем странам в мире, как нужно вести политический диалог и находить возможности для объединения.

Ранее сообщалось, что подписана декларация об участии КНДР в ОИ-2018 в единой команде с Южной Кореей.