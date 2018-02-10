Мун Чжэ Ин отверг предложение Абэ возобновить учения с участием США в ближайшее время

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отверг предложение в ближайшее время возобновить военные учения с участием США. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя администрации президента Южной Кореи.

«Как я понимаю, премьер-министр Абэ попросил не откладывать американо-южнокорейские военные учения до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в переговорах по денуклеаризации КНДР», — отметил он.

(LEAD) Moon rejects Abe's call to resume Korea-U.S. military drills https://t.co/KEg2WoGwqP — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 10 февраля 2018 г.

При этом представитель администрации южнокорейского лидера также добавил, что данное предложение затрагивает вопрос суверенитета страны, подчеркнув, что заявления подобного рода неуместны.

«Однако это касается нашего суверенитета и является вмешательством во внутренние дела. По словам президента, со стороны премьер-министра было неуместно напрямую заявлять об этом», — заключил он.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Абэ предложит Сеулу и Вашингтону возобновить совместные военные учения после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.