Мун Чжэ Ин отверг предложение Абэ возобновить учения с участием США в ближайшее время
«Как я понимаю, премьер-министр Абэ попросил не откладывать американо-южнокорейские военные учения до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в переговорах по денуклеаризации КНДР», — отметил он.
(LEAD) Moon rejects Abe's call to resume Korea-U.S. military drills https://t.co/KEg2WoGwqP— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 10 февраля 2018 г.
При этом представитель администрации южнокорейского лидера также добавил, что данное предложение затрагивает вопрос суверенитета страны, подчеркнув, что заявления подобного рода неуместны.
«Однако это касается нашего суверенитета и является вмешательством во внутренние дела. По словам президента, со стороны премьер-министра было неуместно напрямую заявлять об этом», — заключил он.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Абэ предложит Сеулу и Вашингтону возобновить совместные военные учения после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.