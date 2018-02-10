Мун Чжэ Ин отверг предложение Абэ возобновить учения с участием США в ближайшее время

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отверг предложение в ближайшее время возобновить военные учения с участием США. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя администрации президента Южной Кореи.

«Как я понимаю, премьер-министр Абэ попросил не откладывать американо-южнокорейские военные учения до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в переговорах по денуклеаризации КНДР», — отметил он. 

При этом представитель администрации южнокорейского лидера также добавил, что данное предложение затрагивает вопрос суверенитета страны, подчеркнув, что заявления подобного рода неуместны.

«Однако это касается нашего суверенитета и является вмешательством во внутренние дела. По словам президента, со стороны премьер-министра было неуместно напрямую заявлять об этом», — заключил он.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Абэ предложит Сеулу и Вашингтону возобновить совместные военные учения после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. 

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