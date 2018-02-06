Тиллерсон допустил возможность встречи Пенса с представителями КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил вероятность встречи американского вице-президента Майка Пенса с представителями КНДР в ходе визита в Южную Корею.

«Существует возможность контактов с представителями Северной Кореи», — цитирует  РИА Новости Тиллерсона, который выступал в Перу во время официального визита.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит Сеулу и Вашингтону возобновить совместные военные учения после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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