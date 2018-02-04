СМИ: Абэ предложит США и Южной Корее возобновить совместные учения после Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит Сеулу и Вашингтону возобновить совместные военные учения после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

Отмечается, что масштаб учений должен сохраниться на прежнем уровне. По данным агентства, таким образом союзники будут продолжать оказывать давление на Северную Корею с целью убедить Пхеньян свернуть свою ядерную программу.

Как уточнил источник агентства, данный вопрос будет обсуждаться в ходе визита вице-президента США Майка Пенса в Японию.

2 февраля стало известно, что Пенс посетит Японию с официальным визитом 6—8 февраля.

Ранее министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения её курса.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.