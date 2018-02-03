В новой ядерной доктрине США назвали КНДР «неотложной и непредсказуемой» угрозой

В опубликованной ядерной доктрине США говорится, что Северная Корея является «неотложной и непредсказуемой угрозой» для Вашингтона.

«Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания намного более мощной (водородной. — RT) бомбы. Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащённый уран для ядерного оружия... она (Северная Корея. — RT) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединённым Штатам, союзникам и партнёрам США», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что в ядерной доктрине США указывается, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу американским интересам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» тактику США в ситуации с КНДР.