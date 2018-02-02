В новой ядерной доктрине США назвали Россию, Китай и КНДР угрозой в АТР

Короткая ссылка
В опубликованной ядерной доктрине США указывается, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу американским интересам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом говорится в тексте документа.

«Обязательства США перед нашими союзниками и партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе непоколебимы. Как и в Европе, сильные, сплочённые альянсы и сдерживающие меры являются наиболее эффективными средствами обеспечения доверия в АТР. Однако Северная Корея, Китай и Россия представляют уникальные и сложные угрозы нашим союзникам и интересам в регионе», — указывается в доктрине.

Отмечается, что структура американского альянса в Азии отличается от европейского варианта. Если в Европе есть один многонациональный союз, то в Азии это серия двусторонних договорённостей с разной степенью многостороннего сотрудничества.

Ранее в Пентагоне назвали условия применения США ядерного оружия.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru