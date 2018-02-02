В Пентагоне назвали условия применения США ядерного оружия

Соединённые Штаты могут применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах», к которым, в частности, относится неядерная атака в отношении США и союзников. Об этом заявил замминистра обороны США Патрик Шэнахан во время брифинга, посвящённого публикации новой ядерной доктрины.

«Ядерная доктрина подчёркивает, что «Соединённые Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнёров», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, документ «проясняет давнюю политику, согласно которой чрезвычайные обстоятельства могут подразумевать крупные неядерные стратегические атаки».

2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.