В Пентагоне назвали условия применения США ядерного оружия

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Соединённые Штаты могут применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах», к которым, в частности, относится неядерная атака в отношении США и союзников. Об этом заявил замминистра обороны США Патрик Шэнахан во время брифинга, посвящённого публикации новой ядерной доктрины.

«Ядерная доктрина подчёркивает, что «Соединённые Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнёров», — цитирует его РИА Новости

По его словам, документ «проясняет давнюю политику, согласно которой чрезвычайные обстоятельства могут подразумевать крупные неядерные стратегические атаки».

2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

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