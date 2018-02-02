В Пентагоне назвали условия применения США ядерного оружия
«Ядерная доктрина подчёркивает, что «Соединённые Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнёров», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, документ «проясняет давнюю политику, согласно которой чрезвычайные обстоятельства могут подразумевать крупные неядерные стратегические атаки».
2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.