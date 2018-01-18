Эксперт оценил тактику США в ситуации с КНДР
«Обвинения в адрес России и Китая, что они якобы выполняют не все санкции, введённые в отношении Северной Кореи — это политический стиль президента Дональда Трампа», — заявил эксперт.
По его словам, излюбленная тактика американского лидера в бизнесе состоит в том, что сначала потенциального оппонента надо обвинить и запугать, а затем с позиции силы навязывать ему свои условия. Как отметил Бышок, в случае с Россией и Китаем воинствующая риторика Вашингтона звучит, но ни во что не выливается.
Эксперт прогнозирует, что обвинительный стиль в отношении Москвы и Пекина со стороны США продолжится, не прекратятся и угрозы в адрес КНДР.
«США действуют по принципу «запугать всех и посмотреть, что из этого выйдет», — заключил Бышок.
Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН призвал не переоценивать договорённости Южной Кореи и КНДР.