Пенс 6 — 8 февраля посетит Японию

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Вице-президент США Майк Пенс посетит Японию с официальным визитом 6 — 8 февраля. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Как отмечается, в рамках визита Пенс проведёт встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Вице-президент США Пенс будет находиться с визитом в Японии с 6 по 8 февраля. В частности, 7 февраля он проведёт встречу с премьер-министром Абэ», — цитирует Сугу ТАСС.

Ранее стало известно, что Пенс посетит Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане.

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