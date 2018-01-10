Пенс возглавит делегацию США на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегацию США на Олимпийских играх в Пхёнчхане возглавит вице-президент Майк Пенс.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

По его данным, Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор в среду, 10 января.

Ранее в Белом доме рассказали, что участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года никак не повлияет на участие американской команды в соревнованиях.

Военный эксперт Борис Подопригора в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выделил несколько ключевых факторов возможного военного конфликта между США и КНДР.

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