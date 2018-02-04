СМИ: Япония представит России план развития инфраструктуры Владивостока

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Правительство Японии может предоставить России план по модернизации городской инфраструктуры Владивостока в рамках экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что документ, в частности, предполагает усовершенствование работы транспортной системы города, строительство объектов туристической инфраструктуры и новых мусоросжигательных заводов.

По данным издания, план будет передан российской стороне в ходе визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае.

Инициатива разработки данного предложения обусловлена, в частности, желанием Японии обеспечить прогресс в переговорах с Россией по проблеме Южных Курил.

Ранее сообщалось, что Абэ высказался за скорейшее начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на Южных Курилах. 

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