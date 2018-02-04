СМИ: Япония представит России план развития инфраструктуры Владивостока
Отмечается, что документ, в частности, предполагает усовершенствование работы транспортной системы города, строительство объектов туристической инфраструктуры и новых мусоросжигательных заводов.
Japan gears up to support urban development in Vladivostok https://t.co/r8rIL1plU8— Nikkei Asian Review (@NAR) 3 февраля 2018 г.
По данным издания, план будет передан российской стороне в ходе визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае.
Инициатива разработки данного предложения обусловлена, в частности, желанием Японии обеспечить прогресс в переговорах с Россией по проблеме Южных Курил.
Ранее сообщалось, что Абэ высказался за скорейшее начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на Южных Курилах.