СМИ: Япония представит России план развития инфраструктуры Владивостока

Правительство Японии может предоставить России план по модернизации городской инфраструктуры Владивостока в рамках экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что документ, в частности, предполагает усовершенствование работы транспортной системы города, строительство объектов туристической инфраструктуры и новых мусоросжигательных заводов.

Japan gears up to support urban development in Vladivostok https://t.co/r8rIL1plU8 — Nikkei Asian Review (@NAR) 3 февраля 2018 г.

По данным издания, план будет передан российской стороне в ходе визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае.

Инициатива разработки данного предложения обусловлена, в частности, желанием Японии обеспечить прогресс в переговорах с Россией по проблеме Южных Курил.

Ранее сообщалось, что Абэ высказался за скорейшее начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на Южных Курилах.