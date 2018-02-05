В Южной Корее отметили искреннее желание Пхеньяна наладить отношения с Сеулом

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В Южной Корее отметили искреннее желание Пхеньяна наладить отношения с Сеулом. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя администрации южнокорейского лидера.

Как сообщается, президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР и формальным главой страны Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. 

Уровень данного события оценивается южнокорейской стороной как «беспрецедентно высокий».

«Визит к нам председателя президиума (Верховного народного собрания. — RT) Ким Ён Нама, который по Конституции (КНДР. — RT) является главой администрации, пройдёт впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц», — отметил представитель администрации президента Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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