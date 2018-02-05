На высокой ноте: лидер Южной Кореи и формальный глава КНДР встретятся в Пхёнчхане

Формальный глава КНДР Ким Ён Нам прибудет в Южную Корею, где посетит церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года. В рамках запланированной на 9 февраля поездки он намерен встретиться с южнокорейским лидером Мун Чже Ином. В Сеуле визит высокопоставленного чиновника рассматривают как демонстрацию воли Северной Кореи к нормализации отношений между двумя странами. В преддверии Олимпиады из Пхеньяна в Сеул уже прибыли 23 специалиста — они будут заниматься подготовкой концертов известного северокорейского творческого коллектива. Во вторник к ним присоединится основная группа танцоров и музыкантов примерно из 140 человек.

Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом в Пхёнчхане. 9 февраля формальный глава Северной Кореи приедет с трёхдневным визитом в Южную Корею, где посетит церемонию открытия Олимпийских игр.

«Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпийских игр», — приводит газета The Korea Times сообщение представителя Синего дома, добавляя, что детали визита ещё обсуждаются.

Между тем, как заявил представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём, Сеул расценивает приезд на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР как демонстрацию Пхеньяном воли, направленной на улучшение отношений между сторонами. Это говорит об «искренней и серьёзной позиции Северной Кореи», отметил Ким Ый Гём.

«Визит к нам председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нама, который по конституции КНДР является главой администрации, пройдёт впервые. На сегодняшний день это самый высокий уровень визита северокорейских высокопоставленных чиновников», — приводит «Рёнхап» слова представителя администрации южнокорейского президента.

В преддверии Олимпиады из КНДР через военно-демаркационную линию на автобусах в Сеул прибыла группа по подготовке концертов оркестра «Самджиён».

Прибытие северокорейской группы по подготовке концертов в Южную Корею

Reuters

Как уточняют южнокорейские СМИ, в составе прибывшей делегации 23 человека. Основная часть артистов, примерно 140 человек, присоединится к ним 6 февраля. Творческий коллектив планирует дать концерты 8 февраля в Канныне и 11 февраля в Сеуле. Билеты распределяются по лотерее — их обладателями станут тысяча человек.

Санкции и исключения

Ранее КНДР предложила отправить группу своих музыкантов для выступлений на зимних Олимпийских играх в Корее на судне в обход односторонних санкций Сеула, введённых в 2010 году.

Как передаёт «Рёнхап», Пхеньян уведомил Сеул о планах отправить музыкальный ансамбль «Самчжиён» в составе 140 человек во вторник на судне «Мангёнбон-92» и на его борту разместить всю труппу.

«Мы обсуждаем с ... соответствующими ведомствами детали, в том числе касающиеся порта, который будет использоваться», — цитирует агентство представителя южнокорейского Министерства объединения Пэк Тхэ Хёна.

Между тем план КНДР может нарушить введённые 24 мая 2010 года южнокорейские санкции, запрещающие северокорейским судам заходить в порты Республики Корея.

«Санкции от 24 мая запрещают северокорейским судам заходить в порты Южной Кореи. Но мы рассматриваем возможность сделать исключение, ради того чтобы Игры в Пхёнчхане прошли успешно», — сказал представитель Министерства объединения.

Отмечается, что по данному вопросу будут вестись консультации и с международным сообществом.

«Что касается санкций (Совета Безопасности. — RT) ООН, то мы проведём тесные консультации с международным сообществом, включая США, чтобы этот шаг не стал их нарушением», — добавил Пэк Тхэ Хён.

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам

Reuters

«В уведомлении северокорейской стороны сообщается о планах направить в Южную Корею делегацию высокого уровня, в состав которой войдут 18 ассистирующих членов и три основных члена, во главе с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом с 9 по 11 февраля», — сообщило южнокорейское Министерство объединения.

Напомним, 21 января в Южную Корею впервые за четыре года приехали официальные представители КНДР. Делегацию из семи человек возглавила известная солистка женской музыкальной группы Moranbong​ Хён Сон Воль.

Под единым флагом

В Пхёнчхан из Пхеньяна вслед за артистами приедут и спортсмены. Такой договорённости стороны достигли 9 января на переговорах, которые состоялись впервые с 2015 года. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены КНДР и Южной Кореи должны пройти под единым флагом с песней «Ариран» вместо гимна. Этот вопрос уже согласован с Международным олимпийским комитетом, о чём заявил глава МОК Томас Бах. Совместный олимпийский марш станет первым с 2006 года.

Атлеты из КНДР будут состязаться в пяти дисциплинах — фигурном катании (в паре), шорт-треке, лыжной гонке, горнолыжном спорте и женском хоккее. При этом в последнем виде двум странам разрешено сформировать единую сборную. К 23 спортсменкам из Республики Корея присоединятся 12 девушек и один тренер из КНДР. Как отметил Бах, МОК выделил квоту на 22 спортсмена. Их будут сопровождать 24 тренера, официальные лица и представители СМИ. При этом северокорейские атлеты должны будут на общих правах проходить допинг-контроль.

Напомним, 9 января в приграничном пункте Пханмунджом — демилитаризованной зоне между Республикой Кореей и КНДР — стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне.

Южная Корея заявила о готовности возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации полуострова. Кроме того, Сеул предложил объединить делегации обеих стран во время церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр.

Пхеньян, в свою очередь, заявил, что собирается направить на зимнюю Олимпиаду делегацию из спортсменов, болельщиков, танцоров и музыкантов. Кроме того, предполагается, что в Пхёнчхан поедет демонстрационная команда по тхэквондо.