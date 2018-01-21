Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки выступления артистов на Олимпиаде

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Северокорейская делегация в составе семи человек прибыла в Южную Корею с двухдневным визитом для подготовки выступления артистов из КНДР на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что группа прибыла в Южную Корею в воскресенье, 21 января. 

Одним из членов делегации, как сообщается, является лидер музыкального коллектива «Моранбон» Хён Сон Воль.

Ранее сообщалось, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года пройдёт под единым флагом для представителей КНДР и Южной Кореи.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН призвал не переоценивать договорённости двух стран, которые были достигнуты ранее в ходе переговоров.

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