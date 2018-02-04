Боязнь одиночества: как Япония может помешать разрядке между Северной и Южной Кореей

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить США и Южной Корее возобновить военные учения после завершения Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщают местные СМИ. Также Абэ планирует обсудить с президентом Республики Корея очередные меры давления на КНДР и рассмотреть планы эвакуации японских граждан с территории полуострова на случай войны. По мнению экспертов, Токио боится остаться наедине с «северокорейской угрозой», и такая позиция может негативно сказаться на разрядке напряжённости между Сеулом и Пхеньяном. Как интересы Японии сочетаются с тактикой США и есть ли перспективы у двусторонних связей Севера и Юга, выяснял RT.

Глава правительства Японии намерен попросить руководство США и Южной Кореи не отказываться от проведения совместных учений после завершения зимней Олимпиады в Пхёнчхане и не уменьшать масштабы манёвров. Об этом сообщило в воскресенье, 4 февраля, японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны. В частности, эту тему Синдзо Абэ собирается обсудить в ходе переговоров с американским вице-президентом Майком Пенсом, который посетит Японию с 6 по 8 февраля 2018 года. Затем оба политика отправятся в Южную Корею, где будут представлять свои страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года.

Проведение совместных американо-южнокорейских манёвров традиционно негативно воспринимается КНДР, которая видит в них подготовку к вторжению на свою территорию. Накануне Олимпиады в Пхёнчхане было принято решение перенести частично совпадавшие с ней совместные учения южнокорейской и американской армий Foal Eagle и Key Resolve на более поздний срок.

По сообщению The Japan Times, помимо возобновления учений, Абэ обсудит с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином планы по вывозу японских граждан с южнокорейской территории в случае военного конфликта.

Как отмечает The Washington Post, Япония и США требуют от Южной Кореи разрешить использовать для этой миссии японские военные суда. Однако южнокорейцы, до сих пор не забывшие жестокую политику японский оккупантов до и во время Второй мировой войны, выступают против, не желая видеть японских военных на своей территории. В ноябре 2017 года по той же причине Сеул отказался участвовать в совместных с японцами учениях, направленных против КНДР.

«В данный момент Япония рассматривает Северную Корею как главную угрозу своей национальной безопасности, — заявил в интервью RT преподаватель МГИМО Владимир Нелидов. — Непосредственная угроза, на которую направлены основное внимание и усилия японской внешней политики, — это Северная Корея».

По словам эксперта, с этим же фактором связано и наращивание боевой мощи Сил самообороны Японии, закупка у США противоракетных комплексов Aegis Ashore и наступательных вооружений.

Ночной кошмар Японии



Южная Корея занимает менее жёсткую позицию в отношении Пхеньяна, чем Япония, что заставляет Токио подталкивать Сеул к более активным действиям в отношении КНДР.

«Здесь есть и объективные, и субъективные факторы», — отмечает Владимир Нелидов. По его словам, администрация Мун Чже Ина, левоцентристского политика, изначально была настроена на ведение диалога с Севером, тогда как Абэ относится к националистическому и менее настроенному на переговоры крылу японского политического спектра. Однако, помимо различий, связанных с политической ориентацией глав Южной Кореи и Японии, есть и более существенная причина.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чже Ин

Reuters

© Kevin Lamarque

«В случае потенциального конфликта Южной Корее будет нанесён невообразимый ущерб — она потеряет сотни тысяч, если не миллионы, жизней и понесёт чудовищные потери, — отмечает Нелидов. — А японская сторона, хотя и относится к этому вопросу с крайней осторожностью, опасаясь ядерной войны, видимо, по-настоящему экзистенциального риска не чувствует». «По крайней мере не настолько, чтобы это толкало её к более примирительной позиции по отношению к Северной Корее», — считает эксперт. Однако Токио полагает, что без союзников справиться с КНДР не может.

«Самый страшный ночной кошмар Японии с точки зрения того внешнеполитического курса, который проводят все японские правительства, — это то, она останется один на один с северокорейской угрозой», — утверждает Нелидов.

Анонсируя свой визит в Республику Корея, Синдзо Абэ подчеркнул, что сделает упор на том, чтобы «Япония, Южная Корея и США работали вместе и поддерживали максимальный уровень давления для того, чтобы справиться с северокорейской угрозой».

Спицы одного колеса

По словам Владимира Нелидова, существует ещё одна причина, по которой Токио считает себя вправе вмешиваться в двусторонние отношения США и Южной Кореи.

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«Завязанная на Соединённые Штаты система безопасности в Восточной Азии — это, как её часто называют, система оси и спиц. Есть ось «колеса» — это Соединённые Штаты, есть спицы — это двустороннее партнёрство Соединённых Штатов с отдельными странами», — отмечает Нелидов. Поскольку Токио провозглашает ориентацию на союз с Вашингтоном, это заставляет его ревностно следить за сохранностью всей системы «колеса» и тем, чтобы другие страны региона, в частности Южная Корея, не отходили от этого курса, а военное присутствие США в Восточной Азии сохранялось на прежнем уровне.

Двусторонние же переговоры Сеула и Пхеньяна потенциально этому угрожают, оставляя за скобками как США, так и саму Японию. Как отметил в интервью The Washington Post профессор международных отношении Киити Фудзивара, «они могут зайти слишком далеко в отношении Северной Кореи по сравнению с США и Японией, и это не будет благоприятно для Токио и Вашингтона».

В свою очередь, жёсткий курс этих стран в отношении КНДР подрывает перспективы улучшения отношений между Севером и Югом.

«Ни поведение Японии, ни поведение Соединённых Штатов Америки не способствуют сохранению того положительного заряда и надежд, которые дают действия Северной Кореи, да и правительства Южной Кореи», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

С начала 2018 года обе страны сделали ряд существенных шагов в сторону разрядки напряжённости. Так, уже в своём новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал успеха Сеулу в проведении зимних Олимпийских игр в Пчёнхане. Позже прошли успешные переговоры между двумя странами об участии в Олимпиаде северокорейской делегации.

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2 февраля 2018 года президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп провёл телефонный разговор с лидерами Японии и Южной Кореи, в ходе которого вновь заявил о необходимости усиления давления на КНДР. А встречаясь в тот же день с группой перебежчиков из Северной Кореи, отметил, что начало диалога по поводу Олимпиады явилось результатом жёсткой политики в отношении Пхеньяна.

«Шаги Северной Кореи по нормализации отношений с Южной Кореей были расценены в Соединённых Штатах, Южной Корее и Японии абсолютно неправильно», — считает Ким. По словам эксперта, в Вашингтоне, который навязывает свою волю Сеулу, полагают, что Пхеньян пошёл на переговоры, испугавшись внешнего давления.

«Это неправильный посыл, но они так думают и поэтому будут проводить после Олимпийских игр военные учения. И Южная Корея вынуждена будет с этим согласиться», — отмечает учёный.

Угроза для разрядки

«Север будет максимально демонстрировать, что он готов к примирению с южным соседом, Соединённые Штаты будут стараться этому максимально помешать. Как будет лавировать Южная Корея, чтобы сохранить наметившееся потепление с КНДР, неясно», — отмечает Евгений Ким.

По его словам, Сеул сделал немалый вклад в процесс стабилизации отношений между двумя странами, пойдя в том числе и на важные символические уступки.

«Команды Северной и Южной Кореи на открытии Олимпийских игр будут идти под флагом с изображением Корейского полуострова. Это уникальное явление, когда организаторы Олимпийских игр не понесут свой флаг на открытии. А южнокорейское руководство пошло на это, потому что важно было показать совместное выступление двух команд», — отмечает эксперт.

На фоне олимпийского потепления в отношениях Северной и Южной Кореи удалось добиться и восстановления горячей линии связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, позволяющей военным двух стран оперативно обсуждать кризисные ситуации. «Конечно, для Северной Кореи Олимпийские игры — повод, уцепившись за который можно было пойти на разрядку напряжённости», — полагает Евгений Ким.

По его словам, такое сближение в перспективе даёт шансы и на реализацию двусторонних проектов. «На столе остаются предложения России о строительстве газопровода и железной дороги», — отмечает эксперт.

Спортсмены из Северной Кореи прибывают на Олимпиаду, Южная Корея

Reuters

© Song Kyung-Seok

Евгений Ким считает, что совместные учения южнокорейцев с американцами, которые пройдут после Олимпиады, станут важным испытанием для обеих сторон. «Вопрос в том, сможет ли Мун Чже Ин добиться, чтобы эти учения были меньшего масштаба, чем в прошлом или позапрошлом году», — отмечает эксперт.

В 2017 году в аналогичных манёврах участвовало более 300 тысяч человек с южнокорейской стороны: половина ВС Республики Корея, плюс дислоцированные в стране американские военные.

«Если эти учения будут менее масштабными и они не будут так угрожать Северной Корее, то попытки КНДР наладить отношения будут продолжены, — считает Ким. — Если же всё будет, как обычно, и опять будет заявлено, что эти учения направлены на отработку оперативного плана OPLAN 5015, предусматривающего захват территории КНДР и уничтожение её руководства, тогда Северная Корея вынуждена будет ответить. И тогда нынешние переговоры и Олимпийские игры останутся лишь приятным воспоминанием».