В японском парламенте впервые пройдут учения по эвакуации на случай ракетной угрозы

Депутаты нижней палаты парламента Японии проведут во время одного из заседаний первые учения по эвакуации на случай срабатывания системы оповещения J-Alert, которая, в частности, предупреждает о запусках баллистических ракет КНДР.

Как сообщает NHK, по предполагаемому сценарию, служба безопасности будет отрабатывать ситуацию с перемещением в убежище депутатов и сотрудников парламента.

Как ожидается, учения будут проводиться для всех 465 членов нижней палаты парламента, а также для сотрудников учреждения.

Учения по эвакуации на случай запуска ракеты со стороны КНДР неоднократно проводились в различных городах Японии.

В январе в Токио прошли учения по эвакуации в случае угрозы ракетного удара.