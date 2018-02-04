В японском парламенте впервые пройдут учения по эвакуации на случай ракетной угрозы

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Депутаты нижней палаты парламента Японии проведут во время одного из заседаний первые учения по эвакуации на случай срабатывания системы оповещения J-Alert, которая, в частности, предупреждает о запусках баллистических ракет КНДР.

Как сообщает NHK, по предполагаемому сценарию, служба безопасности будет отрабатывать ситуацию с перемещением в убежище депутатов и сотрудников парламента.

Как ожидается, учения будут проводиться для всех 465 членов нижней палаты парламента, а также для сотрудников учреждения.

Учения по эвакуации на случай запуска ракеты со стороны КНДР неоднократно проводились в различных городах Японии.

В январе в Токио прошли учения по эвакуации в случае угрозы ракетного удара.

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