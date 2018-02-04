В японском парламенте впервые пройдут учения по эвакуации на случай ракетной угрозы
Как сообщает NHK, по предполагаемому сценарию, служба безопасности будет отрабатывать ситуацию с перемещением в убежище депутатов и сотрудников парламента.
Как ожидается, учения будут проводиться для всех 465 членов нижней палаты парламента, а также для сотрудников учреждения.
Учения по эвакуации на случай запуска ракеты со стороны КНДР неоднократно проводились в различных городах Японии.
В январе в Токио прошли учения по эвакуации в случае угрозы ракетного удара.