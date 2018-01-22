В Токио прошли учения по эвакуации в случае угрозы ракетного удара

В столице Японии прошли первые учения по эвакуации в случае угрозы ракетного удара со стороны иностранного государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию японского кабмина.

Отмечается, что в учениях приняли участие около 350 человек.

По данным агентства, тревога была объявлена в районе Бункё и длилась около десяти минут.

Мероприятие было организовано по инициативе правительства страны, противопожарной службы Японии, а также администрации города и района Бункё.

По легенде учений, жители района, услышав предупреждение о возможной угрозе, должны укрыться в метро и подземных переходах.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к специалистам с целью разработки системы оповещений для мобильных телефонов, которая будет применяться для информирования граждан в случае возникновения ядерной угрозы.