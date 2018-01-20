Британские власти намерены оповещать граждан о ядерной угрозе текстовыми сообщениями

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Правительство Великобритании обратилось к специалистам для разработки системы оповещений для мобильных телефонов, которая будет применяться для информирования граждан в случае возникновения ядерной угрозы.

Об этом сообщает The Times.

Уточняется, что данная система будет введена спустя 25 лет после того, как из эксплуатации были выведены оповещающие сирены времён холодной войны.

По данным издания, для получения оповещения британцам не надо будет регистрироваться или сообщать свои мобильные номера правительству.

13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого было сказано, что происходящее не является учением.

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