Жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе

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Жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе. Об этом сообщается в Twitter конгрессмена от штата Тулси Габбард.

«Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей, никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет», — написала она.

О том, что тревога оказалось ложной, также сообщается в Twitter местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Эти данные подтверждает и объединённое командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в зоне Тихого океана.

«Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке и было ложной тревогой», — говорится в тексте сообщения.

В декабре 2017 года в связи с запуском баллистической ракеты КНДР американский штат Гавайи впервые со времён холодной войны протестировал систему, предупреждающую об опасности ядерного удара. 

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США
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