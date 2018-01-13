Жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе. Об этом сообщается в Twitter конгрессмена от штата Тулси Габбард.

«Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей, никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет», — написала она.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.

О том, что тревога оказалось ложной, также сообщается в Twitter местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

NO missile threat to Hawaii. — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) 13 января 2018 г.

Эти данные подтверждает и объединённое командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в зоне Тихого океана.

«Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке и было ложной тревогой», — говорится в тексте сообщения.

U.S. Pacific Command has detected no ballistic missile threat to #Hawaii. Earlier message was sent in error and was a false alarm. pic.twitter.com/Lvg17VNjiF — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) 13 января 2018 г.

В декабре 2017 года в связи с запуском баллистической ракеты КНДР американский штат Гавайи впервые со времён холодной войны протестировал систему, предупреждающую об опасности ядерного удара.