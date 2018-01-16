Японский телеканал по ошибке передал оповещение о пуске ракеты КНДР

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Японский телеканал NHK передал оповещение о пуске ракеты в КНДР и необходимости эвакуации. Позднее в телекомпании заявили, что сообщение является ошибочным.

«Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в КНДР, распространённое на сайте и в приложении NHK, было ошибочным. Мы приносим свои извинения», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее телеканал распространил информацию о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету и правительство призывает население укрыться в зданиях и под землёй.

13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого было сказано, что происходящее не является учением.

Спустя 40 минут оно было опровергнуто местными властями.

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное предупреждение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

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