Японский телеканал по ошибке передал оповещение о пуске ракеты КНДР
「北朝鮮ミサイル発射の模様」という速報は誤り #nhk_newshttps://t.co/GOu9FR8fTt— NHKニュース (@nhk_news) 16 января 2018 г.
«Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в КНДР, распространённое на сайте и в приложении NHK, было ошибочным. Мы приносим свои извинения», — говорится в заявлении телеканала.
NHKのアプリ、Jアラート誤報をやらかすｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ https://t.co/onfO5Od4atpic.twitter.com/qpRQufWIvO— 厳選面白ネタ・つぶやき特集 (@firirigutoxi) 16 января 2018 г.
Ранее телеканал распространил информацию о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету и правительство призывает население укрыться в зданиях и под землёй.
13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого было сказано, что происходящее не является учением.
Спустя 40 минут оно было опровергнуто местными властями.
В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное предупреждение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.