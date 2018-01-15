На Гавайях изменили процедуру оповещения о чрезвычайных ситуациях

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На Гавайях изменили инструкцию по оповещению населения американского штата о чрезвычайных ситуациях из-за ложного срабатывания системы. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на руководителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Верна Мияги.

«Мы приняли новую инструкцию по оповещению», — заявил Мияги.

По его словам, активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете будет осуществляться двумя сотрудниками службы. 

«Мы также сможем в течение нескольких секунд отменить оповещение в случае ошибки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе. 

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

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