Губернатор штата извинился за ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях
Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принёс извинения за ложное предупреждение о ракетной угрозе.
Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Hawaii Gov. David Ige apologizes for the 'pain and confusion' caused by false ballistic missile attack alert.— The Associated Press (@AP) 13 января 2018 г.
В ходе пресс-конференции Айдж пообещал предпринять меры, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась.
Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе.
Дэвид Айдж пояснил, что ложное предупреждение о ракетной угрозе было отправлено из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время передачи смены.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard