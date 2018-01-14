Губернатор штата извинился за ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принёс извинения за ложное предупреждение о ракетной угрозе.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: Hawaii Gov. David Ige apologizes for the 'pain and confusion' caused by false ballistic missile attack alert. — The Associated Press (@AP) 13 января 2018 г.

В ходе пресс-конференции Айдж пообещал предпринять меры, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе.

Дэвид Айдж пояснил, что ложное предупреждение о ракетной угрозе было отправлено из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время передачи смены.