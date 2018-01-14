Власти США начали расследование после ложного предупреждения о ракетной угрозе на Гавайях

Власти США начали расследование по факту ложного предупреждения о ракетной угрозе на Гавайях. Об этом сообщила Федеральная комиссия по коммуникациям США.

«Комиссия начинает полноценное расследование по факту ложного предупреждения, которое было направлено жителям Гавайев», — написал глава ведомства Мэтью Берри в Twitter. FCC is launching full investigation into false alert in Hawaii. — Matthew Berry (@matthewberryfcc) 13 января 2018 г. Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили ложное предупреждение о ракетной угрозе. Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге пояснил, что ложное предупреждение о ракетной угрозе было отправлено из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время передачи смены.