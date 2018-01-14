Власти США назвали причину ложного оповещения о ракетной угрозе на Гавайях

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.