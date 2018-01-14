Власти США назвали причину ложного оповещения о ракетной угрозе на Гавайях
«Как представляется, правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения», — говорится в заявлении главы комиссии Аджита Пая.
Отмечается, что расследование инцидента идёт «полным ходом».
Инцидент назван «неприемлимым».
«Ложные тревоги подрывают уверенность общества в системах оповещения и таким образом снижают их эффективность в случае реальной угрозы», — добавил глава ведомства.
Ранее губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принёс извинения за ложное предупреждение о ракетной угрозе.