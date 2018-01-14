Власти США назвали причину ложного оповещения о ракетной угрозе на Гавайях

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В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

«Как представляется, правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения», — говорится в заявлении главы комиссии Аджита Пая.

Отмечается, что расследование инцидента идёт «полным ходом».

Инцидент назван «неприемлимым».

«Ложные тревоги подрывают уверенность общества в системах оповещения и таким образом снижают их эффективность в случае реальной угрозы», — добавил глава ведомства.

Ранее губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принёс извинения за ложное предупреждение о ракетной угрозе.

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