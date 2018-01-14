Трамп проинформирован о ложной ракетной угрозе на Гавайях

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Президента США Дональда Трампа проинформировали о ложной ракетной угрозе в штате Гавайи. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя Белого дома.

«Это было обыкновенное учение», — заявил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого было сказано, что происходящее не является учением.

Спустя 40 минут оно было опровергнуто местными властями.

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