Трамп проинформирован о ложной ракетной угрозе на Гавайях
Президента США Дональда Трампа проинформировали о ложной ракетной угрозе в штате Гавайи. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя Белого дома.
«Это было обыкновенное учение», — заявил представитель Белого дома.
President Trump "has been briefed on the state of Hawaii's emergency management exercise. This was purely a state exercise," a White House official tells CBS News https://t.co/1XQGWVKBUGpic.twitter.com/frmc8xDTFK— CBS News (@CBSNews) 13 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого было сказано, что происходящее не является учением.
Спустя 40 минут оно было опровергнуто местными властями.
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