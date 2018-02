Гавайский промах: чем может обернуться для США и Японии неудачное испытание новейшей противоракеты

На Гавайях завершилось неудачей испытание новейшей американо-японской противоракеты SM-3 Block IIA, выпущенной из наземного комплекса ПРО Aegis Ashore. Она не смогла поразить мишень. В Токио уже заявили, что намерены разобраться в причинах промаха. В общей сложности SM-3 Block IIA была испытана три раза, при этом два пуска провалились. С чем эксперты связывают возникшие проблемы в разработке и к каким последствиям они могут привести — разбирался RT.

Новейшая зенитная ракета SM-3 Block IIA не смогла перехватить учебную цель в районе Гавайских островов. Американо-японская противоракета была запущена 31 января из наземного комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенного на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи (Гавайский архипелаг, США).

Подробности неудачного испытания неизвестны. В Агентстве противоракетной обороны США лишь подтвердили, что SM-3 Block IIA должна была уничтожить запущенный с самолёта объект.

Минобороны Японии выразило готовность провести расследование причин промаха. Представитель японского военного ведомства отметил, что SM-3 Block IIA — «это очень дорогое оружие». По его словам, «плохо, если доверие к нему будет поколеблено».

Совместный труд

SM-3 Block IIA является последней версией семейства зенитных управляемых ракет Standard Missile, предназначенных для поражения прежде всего баллистических объектов. Противоракетами SM оснащаются пусковые установки, входящие в боевую информационно-управляющую систему (БИУС) Aegis (основной элемент глобальной ПРО США).

Запущенная с Гавайев зенитная управляемая ракета (ЗУР) была создана на базе SM-3 IB — основной противоракеты комплекса Aegis морского базирования. SM-3 Block IIA — продукт совместной работы американских и японских специалистов. Головным разработчиком является корпорация Raytheon (США). Японские предприятия заняты производством комплектующих (около 50%).

Цель модернизации SM-3 Block IIA — повысить скорость маршевого двигателя, а также улучшить показатели точности и дальности. Новая ЗУР должна попадать непосредственно в боевую часть ракеты, не замечая ложных баллистических целей. По сравнению с предшественниками у SM-3 Block IIA увеличится скорость (до 5 км/с против 3,5 км/с) и возрастёт дальность (до 1000 км против 700 км).

«Ракета (SM-3 Block IIA), разработанная совместно японской и американской промышленностью, жизненно важна для обеих наших стран и в конечном счёте улучшит нашу способность защитить себя от возрастающих угроз применения баллистических ракет во всём мире», — заявил ранее директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг.

Согласно первоначальным планам США, SM-3 Block IIA в 2018 году должна пополнить арсенал наземного комплекса ПРО Aegis Ashore в Польше.

По информации зарубежных СМИ, разработка SM-3 Block IIA стартовала в 2014—2015 годах. В общей сложности противоракета была испытана три раза, все пуски проходили в районе Гавайских островов. Первый и единственный на данный момент успешный перехват цели состоялся в феврале 2017 года с эсминца ВМС США «Джон Пол Джонс».

«Не думаю, что у SM-3 Block IIA есть некая родовая проблема. Также сомневаюсь, что неудачные пуски связаны с участием в проекте Японии. Скорее всего, речь может идти о причинах сугубо технического характера. Оружие новое, требования к нему высокие, а испытывалось оно мало. Его доработка может занять несколько лет», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Разные цели

По информации зарубежных СМИ, в настоящий момент ни США, ни Япония не обладают гарантированной защитой от потенциального удара северокорейских ракет. Пентагон стремится обезопасить Гавайский архипелаг, расположенный в 7 тыс. км от КНДР. В декабре 2017 года в этом штате впервые со времён холодной войны протестировали систему предупреждения о ракетном нападении.

В июне 2017 года The Washington Post и The New York Time со ссылкой на источники в военной разведке сообщили, что в 2018 году Пхеньян получит межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную долететь до берегов США.

Корнев полагает, что в развитии проекта SM-3 Block IIA США и Япония преследуют разные цели. Вашингтон в первую очередь пытается создать эффективное средство сдерживания ядерного потенциала РФ, а Токио всерьёз обеспокоен ростом ракетно-ядерной мощи КНДР.

«Глобальная ПРО США находится на стадии формирования, и доведение до ума SM-3 Block IIA всех проблем, конечно, не решит. Нивелировать стратегические силы России в нынешнем виде новейшая ЗУР не в состоянии. Но для Японии из-за непредсказуемости Пхеньяна надёжная объектовая ПРО и эффективная ракета имеют по-настоящему жизненно важное значение», — подчеркнул Корнев.

Как предполагает собеседник RT, Токио заинтересован в сотрудничества с США, чтобы в итоге создать три эшелона собственной ПРО с использованием Aegis и новейших ЗУР. Первый эшелон может быть сформирован у берегов КНДР, второй — непосредственно вблизи японских островов, а третий — на суше (Aegis Ashore).

Независимость от США

Сумма совокупных инвестиций США и Японии в проект SM-3 Block IIA неизвестна. Речь может идти о нескольких миллиардах долларов. Например, только на производство новейших противоракет было выделено $543 млн. В планы Минобороны Японии входит закупка четырёх SM-3 Block IIA за $133,3 млн.

Японское информационное агентство Kyodo считает, что неудачные пуски новейшей ЗУР не приведут к выходу Токио из проекта, но сдвинут запланированные сроки развёртывания противоракет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на корабле ВМС Японии

«Второй подряд неудачный пуск американо-японской противоракеты не позволяет, однако, сделать вывод о том, что с ней что-то неладно. Японские власти и СМИ реагируют на промах вполне спокойно, понимая, что новейшее оружие всегда подвержено многочисленным детским болезням», — заявил RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По мнению эксперта, своим участием в разработке SM-3 Block IIA Токио преследует ключевую стратегическую цель — избавиться от оружейной зависимости от США.

Кистанов уверен, что политика премьер-министра Синдзо Абэ направлена на превращение Японии в самодостаточную военную державу, которая будет экспортировать вооружения, потеснив на некоторых рынках некогда главного поставщика — Соединённые Штаты.

«Успехи в работе над SM-3 Block IIA должны в итоге дать японцам технологическую базу для создания собственной противоракеты. Ранее Синдзо Абэ фактически снял со своей страны все ограничения на пути к так называемой милитаризации. США превращаются для Японии в источник передовых военных технологий для собственной промышленности», — подчеркнул Кистанов.

Как полагает эксперт, в Токио прекрасно осознают, что Япония не должна находиться в такой явной зависимости от американского экспорта. Однако на текущий момент Япония не достигла необходимого уровня независимости в оборонной сфере и потому продолжает сотрудничать с Соединёнными Штатами.